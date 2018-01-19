ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك.. اليوم

الجمعة 19/يناير/2018 - 11:54 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي و ولاء عبد الكريم
استقر سعر صرف الدولار طبقا للبنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إذ سجل 17.642 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر للدولار ببنك التعمير والإسكان نحو 17.77 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع، ووصل ببنكي المصري الخليجي ومصر نحو 17.72 و17.7 جنيه للشراء و17.82 و17.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار ببنوك ( المصري لتنمية الصادرات، الأهلي الكويتي، مصرف أبو ظبي، البركة، HSBC) بقيمة 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع.

وفي بنوك (الأهلي اليوناني، الأهلي، سايب، المصرف المتحد، قناة السويس، القاهرة، بلوم، مصر إيران، الإسكندرية، العربي الإفريقي الدولي) فقد سجل الدولار 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

وسجل أقل سعر للدولار ببنكي ( الزراعي المصري، التجاري الدولي CIB) نحو 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

ترشيحاتنا

غرق نادي المهندسين البحري بالإسكندرية لارتفاع الأمواج .. صور

الأهلي يخوض مرانه الرئيسي استعدادًا للمقاصة

تمارين صباحية لشد عضلات منطقة البطن على «صباح البلد»..فيديو

شاهد.. مي عز الدين تخطف الأنظار باللون الأسود الجذاب

«إذابة الجليد بوزارة السياحة»..رانيا المشاط تتدارك عقبات الملف السياحي فى أول 5 أيام عمل

محافظ الإسكندرية يحذر المواطنين من رياح شديدة وأمطار غزيرة في «نوة الغطاس»

شاهد .. كليب "كلمة من عندك" لمي كساب ضمن مبادرة "بيتك بايدك"

الرباط الصليبي يهدد ياسمين صبري بالاستبعاد من "ليلة هنا وسرور"

مى عز الدين:"والدتي المسيحية كانت تضربنى على الصلاة"

ننشر تفاصيل لقاء وزير الري بنظيره الإثيوبي.. صور

الصناعة: المجلس الوطنى للاعتماد يمنح تراخيص لجهات خارج مصر

«الأرصاد»: اضطراب الملاحة البحرية بسبب نشاط الرياح.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 30 صورة لملكات جمال القارات في أحضان المعالم الأثرية بالأقصر

ننشر تفاصيل لقاء وزير الري بنظيره الإثيوبي.. صور

شاهد.. مي عز الدين تخطف الأنظار باللون الأسود الجذاب

شاهد.. صور نادرة للبيمارستان المؤيدي من بدايات القرن العشرين

تفاصيل الأضرار التي عالجتها "الآثار" في بوابة درب اللبانة..صور

فيديو

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية
بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الميناء بالغردقة.. فيديو
البابا تواضروس: المناسبات الدينية فرصة للتأكيد على حب الشعب المصري لبعضه.. فيديو
ماجد المصري في ندوة "صدى البلد": دوري في "كارما" مختلف عن "عقدة الخواجة".. فيديو وصور
بسنت فهمي: تغيير السياسة النقدية هدفه تشجيع الاستثمار.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة الغرامات على إشغالات الطرق والأرصفة؟

هل تؤيد مقترح زيادة الغرامات على إشغالات الطرق والأرصفة؟