سعر الدولار في البنوك.. اليوم

استقر سعر صرف الدولار طبقا للبنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إذ سجل 17.642 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.



وسجل سعر للدولار ببنك التعمير والإسكان نحو 17.77 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع، ووصل ببنكي المصري الخليجي ومصر نحو 17.72 و17.7 جنيه للشراء و17.82 و17.85 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الدولار ببنوك ( المصري لتنمية الصادرات، الأهلي الكويتي، مصرف أبو ظبي، البركة، HSBC) بقيمة 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع.



وفي بنوك (الأهلي اليوناني، الأهلي، سايب، المصرف المتحد، قناة السويس، القاهرة، بلوم، مصر إيران، الإسكندرية، العربي الإفريقي الدولي) فقد سجل الدولار 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.



وسجل أقل سعر للدولار ببنكي ( الزراعي المصري، التجاري الدولي CIB) نحو 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

