"القوى العاملة" تتابع مستحقات المصرى المتوفى بقطر ..مستندات

كلف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، المستشار العمالي هشام محمد كامل، بمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة ، بقسم رعاية المصالح المصرية بسفارة اليونان، بالدوحة، بمتابعة مستحقات المواطن المصري المتوفي، رضا السعيد محمود السيد.



وتلقى الوزير تقريرا عاجلا اليوم الجمعه، عبر المستشار العمالي ، يفيد أن المواطن المتوفي رضا السعيد محمود السيد ، من قرية السلامية مركز أجا بمحافظة الدقهلية يعمل بمهنة نجار مسلح، قد سقط على الأرض من علو ، وأصيب بإصابات شديدة بالراس والصدر وأدت إلى وفاته، حيث كان يعمل مع كفيله - شركة استيدى للتجارة والمقاولات- وبموجب عقد مع شركة أخرى.



وقد تم إبلاغ الشرطة ، والتي بدورها أبلغت إدارة السلامة والصحة المهنية ، بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية ، وقد انتهت من إعداد التقرير اللازم وإرساله إلى النيابة العامة.



وقال: إنه تمت موافقة الجهات المختصة القطرية على شحن الجثمان الذي يصل من الدوحة علي طريق العاصمة عمان على الرحلة رقم 503 القادمة من مطار الملكة علياء بالأردن ، إلى مطار القاهرة صالة 2 الساعة 2.45 بعد ظهر اليوم الجمعة، وسوف يرافق الجثمان أخو المتوفي أحمد السعيد محمد السعيد ، فضلا عن محمد عبد الحكم على شبانه من قرية المتوفى.



وقام المستشار العمالي بالدوحة بالتواصل مع أقارب العامل المتوفي بالدوحة ، وتم نقل خالص عزاء وزير القوي العاملة محمد سعفان لأسرته ، كما تم ابلغهم أنه سيتم متابعة مستحقاته مع الشركة التي كان يعمل بها.



