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أخبار العالم

العراق: مقتل وإصابة 4 أشخاص في انفجار عبوتين ناسفتين في بغداد وديالي

الجمعة 19/يناير/2018 - 12:00 م
صدى البلد
أ ش أ
أفاد مصدر في الشرطة العراقية، اليوم الجمعة، بمقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين جراء انفجار عبوتين ناسفتين في بغداد وديالي.

وقال المصدر -في تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز)- "إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من الحي الصناعي في منطقة التاجية شمالي بغداد، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة"، مضيفا أن قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج والقتيل إلى دائرة الطب العدلي.

من ناحية أخرى، أفاد مصدر محلي بمحافظة ديالى، بمقتل موظف حكومي في انفجار عبوة ناسفة داخل بستان زراعي شرق المحافظة، مضيفا أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث.

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