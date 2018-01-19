أجندة الحوادث غدا.. محاكمة جرانة بقضية "تراخيص الشركات" والمتهمين بـ"أنصار بيت المقدس" وآخرين بأحداث "اقتحام مركز كرداسة" الأولى

نظر استئناف أولى جلسات محاكمة هبة قطب على حبسها شهرا

إعادة محاكمة 15 متهما بأحداث "اقتحام مركز كرداسة" الأولى

تأسيس حزب المصريين الأحرار ينتظر قرار مجلس الدولة

محاكمة المتهمين بـ"غسيل الأموال الكبرى"

نظر دعوى حل حزب البناء والتنمية

محاكمة المتهمين بقتل سائق شركة الغاز بالجيزة

محاكمة قاتل صاحب شركة سياحة وزوجته بشرم الشيخ

الطعن على تأسيس حزب الشباب المصرى



تلقى اللواء أحمد طايل مدير أمن جنوب سيناء بلاغ من قسم شرطة نبق بمقتل صاحب شركة سياحية يدعى على فتحى مصرى ايطالى 40 سنة وزوجته الكسندرا 40 سنة الروسية الجنسية، حيث عثر عليهما مذبوحين داخل الفيلا التى يقيمان بها.



فيما تنظر محكمة جنايات جنوب سيناء محاكمة المتهمة هدير جمال لقيامها بقتل الطفلة نرمين محمود صالح عبد المنعم والتمثيل بجثتها.



تعود أحداث الواقعة إلى يوم18 يونيه الماضي؛ عندما تلقى رئيس مباحث طور سيناء بلاغا من محمود صالح المقيم بمدينة طور سيناء بحى الزهراء يفيد بالعثور على ابنته "نرمين" ذات العامين ونصف، مقتولة، وموضوعة فى أكياس بلاستيك وملقاة بجوار سور مدرسة بدر الابتدائية فى طور سيناء.



كما تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، إعادة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق فى اتهامة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "تراخيص الشركات".



كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة فى وقت سابق، عاقبت جرانة غيابيا بالسجن المشدد 3 سنوات فى إعادة محاكمته.



وتستأنف جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، برئاسة المستشار عادل أبو المال، محاكمة كهربائى وعامل بشركة الغاز، لاتهامهما بقتل عبد المفيد محمد سعد، السائق بشركة الغاز، وذلك بعد شنقه وإلقاء جثته بترعة المريوطية، بهدف سرقة سيارته المحملة بأسطوانات غاز.



وتعود أحداث القضية لتلقى مركز شرطة الجيزة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة ملقاة بترعة المريوطية فى ظروف غامضة، وبعد انتقال قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، تم تكثيف التحرى والبحث عن الجناة، وتبين أن وراء ارتكاب الحادث "ع. أ. ح"، سائق بشركة الغاز بالقطامية، و"ح. س. ح" كهربائى، وأنهما أعدا مخططا لقتل المجنى عليه بهدف سرقة السيارة التى يقودها، وهى مملوكة لإحدى الشركات ومحملة بأسطوانات الغاز.



كما تنظر محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، إعادة محاكمة 15 متهما فى أحداث مركز كرداسة، التى وقعت فى مطلع يوليو من عام 2013، بالقضية رقم 1010 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا بـ"أحداث اقتحام قسم كرداسة الأولى".



ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وأسلحة بيضاء، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.



تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى عيسي ، محاكمة مستشار بالمحكمة الاقتصادية، بتهمة قتل "مجند" في مدينة نصر.



بدأت تفاصيل الواقعة باندلاع مشاجرة بشارع أحمد حسنى، بين فتاة تدعى "بوسى. ح. ع" فى العقد الثانى من عمرها، وأحد المستشارين، بسبب سؤال المستشار ويدعى "ح. ش"، ويعمل بأحد الدوائر القضائية، للفتاة عن سبب تواجدها أمام العقار محل الواقعة، مما جعل الأمر يتطور إلى مشادة كلامية بينهما.



تنظر دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من حامد صديق سيد، التى يطالب فيها بوقف قبول أوراق تأسيس حزب المصريين الأحرار، واختصم الطعن الذى يحمل رقم 38796 لسنة 62 قضائية عليا، رئيس لجنة شؤون الأحزاب بصفته.



تصدر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد قصير، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها فى الطعن المقام من لجنة الأحزاب السياسية، والذى يطالب بتأييد قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس حزب الصف المصرى.



وذكر الطعن أن اللجنة قررت في جلسة 30 يوليو الماضى عدم قبول الإخطار المقدم من محمد عبد العاطى بصفته وكيلا عن الوكلاء المؤسسين لحزب الصف المصرى تحت التأسيس، وعرض الاعتراض على الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا عملا بنص المادة الثامنة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.



تنظر دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، الطعن المقدم من شفيق محمود على البنا، والذى يطالب بوقف تنفيذ قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية برفض التعديلات التى أجراها حزب فرسان مصر المتضمنة عزل وكيلى المؤسسين للحزب.



ذكر الطعن أن الجمعية العمومية لحزب فرسان مصر اجتمعت فى 23 مارس 2014، وانتهت إلى عزل وكيلى المؤسسين للحزب وتم اخطار لجنة شئون الأحزاب بالطلب رقم 2010، لإرفاق محضر الجمعية العمومية، وما انتهت إليه من قرارات إلا أن اللجنة قامت بحفظ الطلب، وذلك فى جلستها المؤرخة 2 يونيو 2014، وكذلك قررت اللجنة فى جلستها المؤرخة فى 14 مايو 2014 فى الطلب رقم 1992 لسنة 2014 التأشير بسجلات الحزب بما اتفق عليه وكيلى المؤسسين للحزب من تعيين عبد الرافع درويش رئيسًا للحزب، وكمال خليفة عبد الرحمن نائبًا للرئيس.



تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهم سامي صلاح الدين عبدالله بلال، المتهم في قضية اتهامه بغسل أموال بقيمة 7 ملايين و222 ألف دولار أمريكى، باستخدام حساباته المصرفية بالبنوك داخل مصر وخارجها والبورصات والمعروفة إعلاميا بقضية "غسيل الاموال الكبرى".



كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، وافق على إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الشئون المالية والتجارية بإشراف المستشار محمد فوده المحامي العام الأول للنيابة، والأمر بضبط وإحضار المتهم وحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.



تنظر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد ابو العزم رئيس مجلس الدولة، طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يؤول إليها.



كانت لجنة شئون الأحزاب أرسلت ملف حزب البناء والتنمية إلى المحكمة الإدارية العليا، وجاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذا الشأن في ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.



تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من لجنة الأحزاب السياسية، والمطالب بتأييد قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس حزب "الشباب المصرى".



وقال الطعن الذى حمل رقم 13843 لسنة 59 قضائية عليا، إن اللجنة قررت عدم قبول الإخطار المقدم من الحزب، وتم عرض الاعتراض على الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، عملا بنص المادة الثامنة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.

تشهد ساحات المحاكم العديد من القضايا التى تشغل الرأى العام، السبت، فتستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهما منها ارتكابهم جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس (الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.تنظر محكمة جنح مستأنف العجوزة، أولى جلسات نظر استئناف الدكتورة هبة قطب استشارى العلاقات الأسرية، على حكم حبسها شهرا، لاتهامها بإصابة كهربائى سيارات عن طريق الخطأ.كانت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار سليم سليم، قضت بالحبس لمدة شهر وكفالة 10 آلاف جنيه، والغرامة 10 آلاف أخرى كتعويض مدنى، على الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الأسرية، فى اتهامها بإصابة كهربائى سيارات عن طريق الخطأ.كما تنظر محكمة جنايات جنوب سيناء محاكمة " محمود ط " المتهم بقتل صاحب شركة السياحية وزوجته الروسية .