تعرف على إيرادات فيلم "رغدة متوحشة"



تمكن فيلم "رغدة متوحشة" والذي عاد من خلاله رامز جلال إلى السينما من تصدر الإيرادات أمس الخميس حيث وصلت إيراداته إلى 750 ألف جنيه لينافس بقوة في موسم نصف العام السينمائي الجاري.



فيلم "رغدة متوحشة" يشارك في بطولته نخبة من الفنانين منهم محمد ثروت وريهام حجاج وبيومي فؤاد وانتصار وتدور احداثه في إطار كوميدي.



وينافس في هذا الموسم عدد كبير من الأفلام منها "عقدة الخواجة" لحسن الرداد و"طلق صناعي" لحورية فرغلي و"جدو نحنوح" لنخبة من نجوم الكوميديا.

