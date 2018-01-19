تأجيل مواجهة المصري وبتروجيت بالدوري الممتاز

تلقى فريق الكرة الاول بنادي المصري البورسعيدي خطابًا من لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين التابعة لاتحاد الكرة المصري يفيد بتأجيل مواجهة المصري وبتروجيت والمقرر لها ان تقام يوم الغد السبت باستاد الجيش ببرج العرب في اطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر منافسات الدوري الممتاز.



وقررت لجنة المسابقات أن تقام المباراة في تمام الساعة الثانية و45 دقيقة بعد الظهر بدلًا من إقامتها في الثانية والنصف ظهرًا.



واختتم فريق المصري البورسعيدي استعداداته لمواجهة فريق بتروجيت اليوم الجمعة وذلك سعيًا منه إلى الفوز حيث يحتل المركز الرابع برصيد 31 نقطة.