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محافظات

محافظ بورسعيد يشهد احتفالية «يوم الصيدلي» بحضور النقيب

الجمعة 19/يناير/2018 - 11:24 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، الاحتفالية التي نظمتها نقابة الصيادلة بالمحافظة في إحدى القرى السياحية الشهيرة، تحت عنوان "يوم الصيدلي"، بحضور دكتور محي الدين عبيد نقيب صيادلة مصر.

وهنأ المحافظ الصيادلة الجدد بمناسبة الالتحاق بالمهنة التي وصفها بالنبيلة، مؤكدا لهم أنه من اليوم عليهم تحمل المسئولية في الأخلاق والعمل، وأن يكونوا خير نتاج لجهود أولياء أمورهم في تربيتم ودعمهم.

وتطرق محافظ بورسعيد للحديث عما تشهده المحافظة من مشروعات ضخمة تضمن مستقبل أفضل لهم ولأجيال بعدهم، مطالبهم بأن يكونوا خير داعم للوطن ولمسيرة التنمية غير المسبوقة التي يشهدها.

وبدأت الاحتفالية بالترحيب بالصيادلة الجدد من حديثي التخرج والمنضمين ​​مؤخرًا للنقابة، أعقبها تكريم الصيادلة الحاصلين علي درجة الدكتوراه، ورواد مهنة الصيدلة بالمحافظة وأسر الصيادلة الذي توفوا خلال العام الجاري، وعدد من المتميزين في أنشطة النقابة، بالإضافة إلي تكريم المحافظ ونقيب صيادلة مصر ومدير الصحة بالمحافظة، وصاحب أحد شركات الأدوية.

يشار إلى أنه شارك بالاحتفالية الدكتور ندا الحسيني ندا، نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء بمجلس النقابة العامة للصيادلة، ودكتور عبد الوهاب محمد قوطة، نقيب عام الصيادلة ببورسعيد، ودكتور أحمد عليوة، أمين عام النقابة، الأستاذ الدكتور عاطف عبد الباقى، عميد كلية الصيدلة، والدكتور عادل تعيلب، مدير مديرية الشئون الصحية، وأعضاء مجلس النقابة بالمحافظة، وأعضاء نقابة الصيادلة وأسرهم.
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية «يوم الصيدلي» بحضور النقيب
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية «يوم الصيدلي» بحضور النقيب
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية «يوم الصيدلي» بحضور النقيب
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية «يوم الصيدلي» بحضور النقيب
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية «يوم الصيدلي» بحضور النقيب

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