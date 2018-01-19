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عبدالمحسن سلامة: أسئلة «حكاية وطن» شديدة الحساسية والرئيس أجاب عنها بوضوح

الجمعة 19/يناير/2018 - 11:51 م
عبد المحسن سلامة
عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين
كريـم الخـطيب
قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، إن فكرة مؤتمر «حكاية وطن» هو كشف حساب للرئيس عبد الفتاح السيسي للسنوات الماضية.

وأضاف «سلامة» خلال مداخلة هاتفية على القناة «الأولى» المصرية، أن الأسئلة التى طرحت في مبادرة «أسأل الرئيس» كانت شديدة الحساسية والرئيس السيسي أجاب عليها بكل صراحة ووضوح، مشيرا إلى أن الرئيس ناقش المواضيع كمسئول السلطة التنفيذية خاصة انه تحمل أعباء كثيرة.

وأوضح نقيب الصحفيين أن المؤتمر شاهد رسائل تضمنتها كلمات الرئيس السيسي، لافتا إلى أن الغالبية العظمى من الشعب المصري يريدون الرئيس السيسي لتولي ولاية ثانية، مطالبا المصريين بالنزول والمشاركة في الإنتخابات الرئاسية المقبلة والابداء بالرأي لأنها رسالة للداخل والخارج.

ونوة إلى أنه لابد أن يكون الشعب المصري على وعي كامل بمجهودات الرئيس السيسي خلال السنوات الأخيرة خاصة أنه أنقذ الوطن من مصير كان سيأخذ مصر والمصريين لنفق مظلم.

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