خبراء: مساعي «الوطني للاعتماد» تعظم من قيمة المنتج المصري في الأسواق الأجنبية.. وقابيل: تزايد عدد الجهات المتقدمة للاعتماد من الخارج منها: الهند والسعودية والكويت والنيجر

قابيل: بوابة إلكترونية متكاملة للمجلس الوطني للاعتماد تتضمن ميكنة الأعمال والأنشطة

النجار: مساعي «الوطني للاعتماد» تعظم من قيمة المنتج المصري في الأسواق الأجنبية

هاني الدسوقي: عدد الجهات المعتمدة من المجلس حتى نهاية 2017 بلغ 393 جهة تقييم

قال الدكتور محمد النجار، الخبير الاقتصادي، إن مساعي المجلس الوطني للاعتماد للحصول على الاعتراف الدولي من منظمة الاعتماد الأوروبية EA، لتأهيل كافة الصادرات المصرية الحاصلة على شهادات اختبار من جهات معتمدة من المجلس الوطني للاعتماد للدخول إلى السوق الأوروبية دون إعادة فحص، تدعم المنتجات المحلية والسلع المصرية في دخول الأسواق الأوروبية.وأضاف النجار في تصريحات لـ صدى البلد، أن تجديد الاعتراف الدولي بالمجلس الوطني للاعتماد من قبل المنظمتين العالميتين ILAC/IAF حتى عام 2021 وتوسيع مجال اعتماد جهات منح شهادات نظم الإدارة ليشمل نظم إدارة سلامة الغذاء، بالإضافة إلى الترويج المباشر والمستمر لأنشطة الجودة والاعتماد داخل مصر وخارجها، يعظم من مكانة مصر والمنتج المحلي لدى دول أوروبا وأفريقيا.وتابع أن الدولة تتجه بقوة نحو دعم قطاع الصادرات من خلال العديد من الإجراءات التي تستهدف زيادة حجم الصادرات لتوفير المزيد من العملة الصعبة بالإضافة إلى تشجيع الصناعة المحلية وزيادة حجم الإنتاج والناتج المحلي وخفض عجز الميزان التجاري.أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليًا توسيع أنشطة الاعتماد بالمجلس الوطني للاعتماد لتشمل مجالات اعتماد المنتجات والأفراد واختبارات الكفاءة بما يسهم في تحقيق الانتشار على مستوى الجمهورية ويمهد للتقدم للحصول على الاعتراف الدولي في المجالات الجديدة.وأضاف "قابيل"، أنه يجري أيضًا تصميم بوابة الكترونية متكاملة للمجلس تتضمن ميكنة الأعمال والأنشطة داخل المجلس لتسهيل إتمام كافة إجراءات التقييم والاعتماد خاصة في ظل تزايد عدد الجهات المتقدمة للاعتماد من خارج مصر والتي تشمل دول مثل الهند والسعودية والسودان والكويت والنيجر.من جانبه قال المهندس هاني الدسوقي، المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد، إنه تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمجالات الجديدة للاعتماد والتى بدأ المجلس فى قبول جهات تقييم مطابقة للتقدم للاعتماد بها مثل اعتماد جهات منح شهادات الأفراد طبقا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17024 واعتماد جهات منح شهادات المنتجات طبقا للمواصفات الدولية ISO/IEC 17065 واعتماد جهات منح شهادات الأفراد طبقا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17043.ولفت إلى أن المجلس قام باعتماد مجموعة من جهات الاعتماد خارج مصر تضمنت معامل هيئة المواصفات السودانية ومعامل اختبار شركة مطابقة وتحقق فى مجال اختبار مكونات السيارات فى السعودية ومعامل اختبار الأغذية بالشركة الأهلية للصناعات الغذائية فى السعودية وجهة منح شهادات(RINA) بإيطاليا وجهة منح شهادات (TUO) بألمانيا ومعمل شركتى الجاسم و(KDCOW) بالكويت ومعمل شركة ( ZINDER) فى النيجر شركات (BVQCERT)وشركة (QFS)وشركة (OTABU) وشركة (ICL) بالهند.وأضاف الدسوقى أن المجلس قام أيضًا بأنشطة اعتماد نيابةً عن جهات اعتماد عالمية تضمنت التقييم لاعتماد جهات منح شهادات نيابةً عن جهة الاعتماد الأمريكية (ANAB)، وجهاز الاعتماد البريطانى (UKAS) بالإضافة إلى جهاز الاعتماد الإيطالى (ACCREDIA)، وجهاز الاعتماد النيوزيلاندي، والتقييم لاعتماد معامل اختبار نيابةً عن جهة الاعتماد الفنلندية فيناس.وأوضح أن إجمالى جهات التقييم والمطابقة المعتمدة من المجلس حتى نهاية العام 2017 بلغ 393 جهة تقييم تابعة للقطاعين الحكومى والخاص وهو ما يسهم فى رفع الكفاءة الفنية ودقة النتائج ويدعم المنتجات ويرفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية كما قام المجلس بعمل تقارير مراجعة لملفات 104 جهات تقييم مطابقة جديدة وإجراء زيارات مراجعة دورية لـ 321 جهة تقييم.