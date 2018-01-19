برلماني : السيسي ترشح لانتخابات الرئاسة من منطلق «الواجب الوطني»

قال النائب علاء والي، عضو مجلس النواب، إن إعلان الرئيس السيسي ترشحه لفترة رئاسية ثانية يأتي استجابة لمطالب جموع الشعب المصري التي طالبته بالترشح من منطلق "الواجب الوطني" الذي يحتم عليه استكمال ما بدأه من إنجازات خلال فترة رئاسته الأولى.



وأضاف والي في تصريحات خاصة، أن الرئيس نجح في تحقيق العديد من الإنجازات خلال ولايته الأولى، ومن أبرزها تحرير البلاد من حكم الإخوان والقضاء على الإرهاب فضلا عن مشروعات التنمية بقناة السويس ومشروعات الطرق والكباري والعاصمة الإدارية الجديدة بجانب مشروع المليون ونصف فدان وتكافل وكرامة وغيرها من المشروعات التي تم إنجازها خلال الفترة الرئاسية الأولى.



وأكد النائب وجود المزيد من المشروعات التي تحتاج لاستكمالها والمتابعة ما يتحتم على الرئيس الترشح لقترة رئاسية ثانية وهو ما فعله اليوم بعد طول انتظار.