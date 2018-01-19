مرصد الأزهر: الاعتداء بكتابات فاشية على أحد المساجد في إسبانيا
الجمعة 19/يناير/2018 - 11:28 م
أكد مرصد الأزهر للغات الأجنبية، أنه وقع اعتداء على "مسجد كارُّس" بمدينة "إلشى" في إسبانيا عن طريق كتابات فاشية على جانبي واجهة المسجد تحمل عبارات تقول مثل "طرد الإسلام".
وقا المرصد فى تقرير له، إنه لا شك أن هذه هذه الكتابات تحمل رسائل كراهية للأجانب وتعادي المسلمين، وكإجراء أولي، تم تغطية هذه الكتابات بأحد سوائل الكتابة حتى يتم إزالتها تمامًا، هذا ولم يتم تحديد هوية منفذو هذا الاعتداء إلى الآن.
فيما تم افتتاح هذا المسجد منذ عامين، ويستوعب 400 مسلم وقد تم تجهيز المبنى مع غرفة كبيرة للصلاة.
جدير بالذكر أن منطقة "كارُّس" يتزايد فيها مختلف الجنسيات، الأمر الذي يجعلها تمثل حيا مختلفًا عن الأحياء الأخرى، ومن الواضح كذلك أن هذه المنطقة تحترم التنوع الثقافي الذي يسود في مدن مختلفة في إسبانيا ولم ترد أنباء عن وقوع حالات مماثلة من قبل، إلا إن قلة قليلة غير مسئولة هي من تشوه هذه الصورة.