مرصد الأزهر: الاعتداء بكتابات فاشية على أحد المساجد في إسبانيا

أكد مرصد الأزهر للغات الأجنبية، أنه وقع ‏اعتداء على "مسجد كارُّس" بمدينة "إلشى" في إسبانيا عن طريق كتابات ‏فاشية على جانبي واجهة المسجد تحمل عبارات تقول مثل "طرد الإسلام".



وقا المرصد فى تقرير له، إنه لا شك أن هذه ‏هذه الكتابات تحمل رسائل كراهية للأجانب وتعادي المسلمين، وكإجراء أولي، تم تغطية هذه الكتابات ‏بأحد سوائل الكتابة حتى يتم إزالتها تمامًا، هذا ولم يتم تحديد هوية منفذو هذا الاعتداء إلى الآن.



فيما تم افتتاح هذا المسجد منذ عامين، ويستوعب 400 مسلم ‏وقد تم تجهيز المبنى مع غرفة كبيرة للصلاة.



جدير بالذكر أن منطقة ‏‏"كارُّس" يتزايد فيها مختلف الجنسيات، الأمر الذي يجعلها تمثل حيا مختلفًا عن الأحياء الأخرى، ‏ومن الواضح كذلك أن هذه المنطقة تحترم التنوع الثقافي الذي يسود في مدن مختلفة في إسبانيا ولم ترد أنباء عن وقوع حالات مماثلة من قبل، إلا إن قلة ‏قليلة غير مسئولة هي من تشوه هذه الصورة.