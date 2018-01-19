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فكر دينى

مرصد الأزهر: الاعتداء بكتابات فاشية على أحد المساجد في إسبانيا

الجمعة 19/يناير/2018 - 11:28 م
صدى البلد
محمد شحتة
أكد مرصد الأزهر للغات الأجنبية، أنه وقع ‏اعتداء على "مسجد كارُّس" بمدينة "إلشى" في إسبانيا عن طريق كتابات ‏فاشية على جانبي واجهة المسجد تحمل عبارات تقول مثل "طرد الإسلام".

وقا المرصد فى تقرير له، إنه لا شك أن هذه ‏هذه الكتابات تحمل رسائل كراهية للأجانب وتعادي المسلمين، وكإجراء أولي، تم تغطية هذه الكتابات ‏بأحد سوائل الكتابة حتى يتم إزالتها تمامًا، هذا ولم يتم تحديد هوية منفذو هذا الاعتداء إلى الآن.

فيما تم افتتاح هذا المسجد منذ عامين، ويستوعب 400 مسلم ‏وقد تم تجهيز المبنى مع غرفة كبيرة للصلاة.

جدير بالذكر أن منطقة ‏‏"كارُّس" يتزايد فيها مختلف الجنسيات، الأمر الذي يجعلها تمثل حيا مختلفًا عن الأحياء الأخرى، ‏ومن الواضح كذلك أن هذه المنطقة تحترم التنوع الثقافي الذي يسود في مدن مختلفة في إسبانيا ولم ترد أنباء عن وقوع حالات مماثلة من قبل، إلا إن قلة ‏قليلة غير مسئولة هي من تشوه هذه الصورة.

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