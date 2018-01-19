نوال الدجوي تدعو للمشاركة في انتخابات الرئاسة .. وتؤكد : "علينا ألا نكتفي بالتوكيلات"

دعت الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، كل العاملين فى الجامعة والمدارس التابعة لها، وكذللك الشباب إلى النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلة: "علينا ألا نكتفى بالتوكيلات لأننا نؤكد للجميع أن الأنظار كلها تتجه إلى مصر وانتخابات مصر والحضور يؤكد أن نسبة مشاركة المصريين ستكون كبيرة".



وأضافت "الدجوى"، بكلمتها خلال الاجتماع الشهرى لمجلس الأمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، أن المصريين يمتلكون إدارة قوية نحو الاستقرار والاستمرار فى إعادة بناء مؤسسات الدولة، مؤكدة أن الأربع سنوات الأخيرة شهدت إنجازات ضخمة على المستويين الداخلى والخارجى.



وقالت ، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، إن العالم كله سوف يتابع انتخابات مصر الرئاسية، مؤكدة أن نسبة مشاركة المصريين فى الانتخابات المقبلة ستكون كبيرة، مضيفة: "المشاركة ستكون كبيرة لأننا رأينا إنجازات كبيرة داخليا وخارجيا وقد تابعت بشغف حكاية وطن بين الرؤية والإنجازات وسوف نؤكد الانتماء للوطن بالنزول والمشاركة فى الانتخابات المقبلة".