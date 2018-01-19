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سكينة فؤاد : السيسي قدم إنجازات على الأرض خلال مدته الرئاسية

الجمعة 19/يناير/2018 - 11:31 م
صدى البلد
علقت سكينة فؤاد، الكاتبة الصحفية، بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بخوض الانتخابات الرئاسية بأن مصر امام حدث جديد، مؤكدة أننا أمام قائد يقدم له التحية لما قدمه من وعود تم إنجازها.

وأضافت فؤاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، اليوم الجمعة أن السيسي قام بمكاشفة الشعب المصري بكل ما تم إنجازه بقدر ما أخلص دون أى تهويل لصالح هذا العشب العظيم.

وأكدت ان "السيسي قدم انجازات بل إعجازات على الارض خلال 4 سنوات، ومن يقول غير ذلك يكون بلا ضمير".

وأكد أن السيسي أنجز 11 ألف مشروع بتكلفة 2 تريليون جنيه، اليس هذا إعجاز على أرض مصر.

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