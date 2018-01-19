أحمد بدير : "السيسي أنقذنا من الغرق ونحتاج الرئيس لفترة رئاسية ثانية"

قال الفنان أحمد بدير، إن الشعب المصري كان متوقعا قرار ترشح السيسي لفترة رئاسية ثانية؛ لأن "من أنقذنا من الغرق لازم هيواصلنا للشاطئ بالسلامة".



وهنأ "بدير" في مداخلة هاتفية بالإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، اليوم الجمعة، كل المصريين بخوض السيسي الانتخابات الرئاسية الثانية قائلا: "مبروك لمصر وتحيا مصر تحيا مصر".



وتابع الفنان الكبير "إحنا اللى محتاجين الرئيس السيسي يبقى معنا لفترة رئاسية ثانية".