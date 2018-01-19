أسامة كمال عن ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية : "استجابة لتطلعات شعب مصر"

علق الإعلامي أسامة كمال، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأنه استجابة لتطلعات شعب مصر العظيم، ليواصل عمله من أجل الوطن، مضيفا ان قرار السيسي لم يكن مفاجئا ولكن كان متوقعا، مضيفا أن جموع المصريين كانوا على ثقة في خوض الرئيس الانتخابات الرئاسية .



وتابع كمال خلال برنامجه "مساء DMC"، اليوم الجمعة، أنه "وسط ترحيب شعبى ومئات التزكيات من النواب ومئات الآلاف من التوكيلات الرئاسية، الرئيس يستجيب لتطلعات شعب مصر ليواصل العمل من أجل مصر".



وأكد كمال أن أول يوم لتقديم أوراق المرشحين للرئاسة، سيكون غدا والفترة رئاسية تبدأ هذا العام وتنتهي 2022".