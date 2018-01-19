ماراثون «غردقة الخير 2018» ينطلق في احتفالات البحر الأحمر بعيدها القومي

تستعد محافظة البحر الأحمر لانطلاق ماراثون «غردقة الخير 2018» فى 27 يناير.



ويأتي ذلك في إطار احتفالات محافظة البحر الأحمر بعيدها القومي، وتحت رعاية محافظ البحر الأحمر أحمد عبد الله وإشراف جمعية «غردقة الخير» الأهلية.



وينطلق الماراثون من ميدان عبد المنعم رياض بطريق الكورنيش مرورا بميدان جامع الميناء الكبير حتى نقطة النهاية بالمسرح الروماني بشارع النصر وسط مدينة الغردقة والرايد لمسافة 8 كيلومترات، وسيتم توزيع شهادات التقدير إلى المشاركين.



كما سيتم تقديم فقرات فنيه بالمسرح الرومانى بممشى النصر وسط مدينه الغردقة فى اطار احتفالات المحافظه بعيدها القومى.