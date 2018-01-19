تقليص عدد الرياضيين الروس في دورة الألعاب الشتوية

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، إنه "تم تقليص عدد اللاعبين الروس الذين يمكنهم المشاركة كرياضيين مستقلين في دورة الألعاب الشتوية التي ستقام الشهر المقبل من 500 رياضي إلى 389 رياضيًا".



وأشارت اللجنة إلى أنه لن يتمكن كل هؤلاء الرياضين في النهاية من المنافسة في دورة الألعاب التي ستقام بمدينة بيونج تشانج في أعقاب قضية كبرى تتعلق بتعاطي المنشطات.



وسيتم اختيار اللاعبين الذين سيشاركون في دورة الألعاب التي ستقام خلال الفترة من 9 إلى 25 فبراير المقبل بكوريا الجنوبية يوم 27 يناير من خلال اجتماع لتسجيل الوفود، ليتم بعد ذلك نشر قائمة الرياضيين المدعوين.



وذكر بيان أنه سيكون هناك اختبار إضافي لتعاطي المنشطات وإعادة تحليل الاختبارات السابقة لبعض الرياضيين الذين سيظلون في قائمة المختارين.



ويمكن للجنة الأولمبية الروسية المحظورة حاليًا أن تقترح أيا من الرياضيين الشرفاء الذين يمكنهم ملء الحصة المكتسبة للأماكن من الرياضة والانضباط والأحداث، والتي سوف تقلل العدد.



وتم حظر اللجنة الأولمبية الروسية من قبل اللجنة الأولمبية فيما يتعلق بممارسات تعاطي المنشطات في دورة الألعاب الشتوية سوتشي 2014، وما يقرب من 50 رياضيًاُ تم حظرهم من الحياة الأولمبية.



وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية أن 80% من اللاعبين الذين سيكونون في القائمة لم ينافسوا في دورة ألعاب سوتشي، وأضافت " هذا يبدو أنه جيل جديد من الرياضيين الروس".