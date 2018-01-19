المصريين الأحرار: ترشح السيسي للرئاسة بناء على طلب المصريين ومستعدون نتعب معاه

علق عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخوض الانتخابات الرئاسية، أنه كان مشهد مؤثر للغاية، مضيفا أن المصريين يطالبون الرئيس بالترشح لولاية ثانية.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، اليوم الجمعة أن حزب المصريين من أولى الأحزاب السياسية التى طالبت الرئيس السيسي بخوض الانتخابات السياسية، لأن السيسي كان صادقا في كل كلمة قالها.



وعلق خليل على كلمة السيسي بان "الشعب هيتعب معايا الفترة المقبلة بعد نجاحه قائلا" نحن مستعدين لقراره لأن هذا هو العلاج الحقيقي لمصر".