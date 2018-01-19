برلماني : انتخاب الرئيس السيسي لولاية ثانية ضرورة لاستكمال حركة التنمية والتطهير

طالب النائب محمد الكومي، جموع المصريين بتلبية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمشاركة في الانتخابات الرئيسة المقبلة وانتخاب الرئيس السيسي بعدما أعلن خوضه للانتخابات، مؤكدا أن الرئيس أتاح مبدأ التنافسية ولم يجعل كرسي الرئاسة حكرا له، كما لم يطالب المصريين باختياره لكنه حثهم على المشاركة واختيار الأصلح.



وأضاف الكومي في تصريحات خاصة، أن الرئيس السيسي رجل المرحلة الحالية والأصلح لفترة الرئاسة القادمة، نظرا لما قدمه للمصريين وما يعتزم تقديمه فالرئيس قاد حركة التنمية والتطهير منذ اليوم الأول في فترة رئاسته لكن هذه الحركة تحتاج إلى المزيد من السنوات لتؤتي ثمارها لذلك ترشح الرئيس كان ضروري لاستكمال المسيرة.



وأكد النائب أن عزوف المصريين عن المشاركة يعني تفريطا في حقهم بتقرير مصير الدولة، كما يعني تفريطا في واجبهم الوطني تجاه بناء بلادهم واختيار رئيسهم المستقبلي.

