"القوقعة".. رواية جديدة تبرز ترصد مصدر الشر في المجتمع

أصدرت دار دلتا للنشر والتوزيع، رواية جديدة للكاتب الصحفي الشاب أحمد عبد السميع، باسم القوقعة.



ويشير الكاتب إلى أن القوقعة هي رمز لمصدر الشر في المجتمع، والتي يسعى الإنسان للدخول فيها ليخرج ما به من شرور دون أن يراه أحد، حتى تمتلأ القوقعة بالأشرار، ويصدرون الفساد للمجتمع.



واكد "عبد السميع"، أن القوقعة بها عدة رسائل منها أن كل إنسان يولد في طهر ونقاء ولكن حب الاستطلاع يجعله دائما يبحث عن مكان مستتر ليعبث فيه ويشبع فيه غرائزه، موضحا أن الرواية تعرض الوجه الشيطاني لملائكة المجتمع، والذي لايظهر إلا في الخفاء، فكم من شخص يظهر للمجتمع على أنه مثالي، ولكنه في الحقيقة مصدر من مصادر الشر في المجتمع.



وأوضح الكاتب أن الرواية فيها أحداث تثبت الصراع والنهم على الدنيا والمال والسلطة ولو على حساب أقرب الناس، ففيها شيخ بلحية معروف بالورع، وفي القوقعة هو دجال وحشاش وتاجر أعضاء بشرية، وفيها رجال أعمال تتحكم في المجتمع، كل شيء في الخارج يدار بعلمهم، وفيها أيضا الباحثون عن الحظ والمزاج وهم دوما ضحايا أصحاب النفوذ.



وأشار الكاتب إلى أن الفاسدين دوما يبحثون عن بعضهم، ويسخرون إمكاناتهم ونفوذهم من أجل المال، ولكن العبرة في الرواية أن كل ظالم وفاسد في القوقعة انتهى أمره بالمرارة والحسرة.



الرواية هي الأولى للكاتب، ويقام حفل توقيعها في الـ 31 من يناير بجناح دار دلتا للنشر، صالة 2، في معرض القاهرة الدولي للكتاب.