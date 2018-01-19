تظاهرات في نيجيريا للإفراج عن الزكزاكي المدعوم إيرانيا

شهدت العاصمة النيجيرية، ابوجا، وعدة مدن اخرى، اليوم الجمعة، مظاهرات واسعة احتجاجا على استمرار احتجاز الشيخ، ابراهيم زكزاكي، وطالب المتظاهرون بالافراج عنه فورا.



وقالت قناة العالم الاخبارية الإيرانية أنه بعد الظهور الإعلامي للزكزاكي للإيحاء بأن السلطات سمحت لطبيبه ان يفحصه بعد أن كان الاطباء العسكريون فقط هم من يقومون بإجراء فحوصات طبية، وليقول أنه ما زال حيا، الا ان ذلك لم يمنع من خروج تظاهرات واسعة في عدة مدن نيجيرية بما فيها العاصمة، احتجاجا على استمرار احتجازه ومطالبة بالافراج عنه فورا.



وزعمت القناة أن الشرطة تصدت لهذه المظاهرات الاحتجاجية وقامت بقمعها باستخدام الغاز المسيل للدموع والاسلحة النارية ما أدى الى سقوط عدد من الضحايا.



الجدير بالذكر أن الشيخ الزكزاكي مدعوم إيرانيا ويعتبر من أكثر الشخصيات الدينية تأثيرا في نيجيريا، وتقول وسائل إعلام إيرانية إنه له الفضل في نشر المذهب الشيعي في نيجيريا.