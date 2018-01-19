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فن

شاهد المؤتمر الصحفي للموسيقار العالمي جورج زامفير بالقاهرة .. صور

الجمعة 19/يناير/2018 - 11:50 م
احمد شادى
أقيم مساء اليوم مؤتمر صحفي للموسيقار الروماني العالمي جورج زامفير، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة مصر الجديدة، بحضور الدكتور هشام الغزالي رئيس الجمعية الدولية للأورام التي تنظم الحفل الغنائي الذي يحييه الموسيقار العالمي. 

وقد تحدث "زامفير" في المؤتمر عن سعادته بالتواجد في مصر، وسعادته باحياء حفل لصالح مرضى السرطان، مؤكدا انه يعشق الحفلات ذات الاغراض النبيلة، ومتحدثا عن قدرة الموسيقى في علاج بعض الأمراض.

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