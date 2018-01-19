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أخبار العالم

الأمن السوداني يفرق مظاهرة لأنصار الصادق المهدي

الجمعة 19/يناير/2018 - 11:39 م
صدى البلد
أحمد محرم
قالت صحيفة "الحياة" اللندنية إن قوات الأمن السودانية فرقت بالقوة اليوم، مظاهرة لأنصار حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي، وطاردت المتظاهرين داخل المنطقة السكنية المحيطة بمسجد الأنصار، واعتقلت عشرات.

وبحسب الصحيفة، تجمع أكثر من ألف من أنصار المهدي في مسجد «كيان الأنصار» في أم درمان ثاني كبرى مدن العاصمة الخرطوم عقب صلاة الجمعة وردّدوا شعارات مناهضة للحكومة وطالبوا بتنحيها، في إطار احتجاجات مستمرة منذ أيام على ارتفاع أسعار السلع وتدهور الاقتصاد.

وحاصرت عشرات السيارات العسكرية المسجد، فيما استخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات ضد المتظاهرين.

من جهة أخرى، أطلقت «الحركة الشعبية ـ الشمال»، فصيل مالك عقار، مبادرة لتسليم برلمانات في عواصم غربية لوائح المعتقلين في الاحتجاجات والتي تضمنت أكثر من مئة معارض وناشط وصحافي.

وأفاد بيان صدر من مكتب «الحركة الشعبية» في المملكة المتحدة وإيرلندا، بأن وفدًا يضم نائب رئيسها ياسر عرمان وممثلها في بريطانيا علي عبد اللطيف ونائبه علي عسكوري، التقى في مقر البرلمان البريطاني، بالبارونة كارلوين كوكس، العضو البارز في المجموعة البرلمانية المعنية بشؤون السودان وجنوب السودان.

وأشار البيان إلى أن البارونة كوكس وعدت بتقديم مساءلة مستعجلة للحكومة البريطانية ووزير الخارجية بوريس جونسون حول «موقف الحكومة البريطانية من الاعتقالات والقمع في السودان».

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