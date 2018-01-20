«فعلها أخيرا».. الرئيس السيسي يعلن ترشحه لفترة رئاسية ثانية.. النواب: رجل المرحلة الأنسب لبى النداء.. ويحثون المصريين على المشاركة في الانتخابات لتقرير المصير

محمد أبو حامد: الرئيس السيسي الأنسب لتولي حقبة رئاسية جديدة

علاء والي: السيسي ترشح لانتخابات الرئاسة من منطلق «الواجب الوطني»

محمد الكومي: انتخاب السيسي لولاية ثانية ضرورة لاستكمال حركة التنمية والتطهير

ترحيب برلماني واسع أبداه نواب البرلمان حيال ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة المقبلة والمقرر عقدها في مارس 2018، مؤكدين أن ترشح الرئيس واجب وطني لاستكمال مسيرة التنمية والإنجازات، كما طالبوا الشعب المصري بالمشاركة في الانتخابات وتقرير مصير البلاد.في البداية، أشاد النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه الأنسب لتولي حقبة رئاسية جديدة لإدراكه بكافة مشكلات الدولة المصرية والشعب المصرية ورؤيته الثاقبة لعلاج تلك المشكلات كما أن تركيزه على المرأة كان عنصرًا هامًا ليؤكد أهميتها في بناء المجتمع المصري.وأضاف أبو حامد في تصريحات خاصة، أن حجم المشاريع التي أنجزها الرئيس في 4 سنين تعادل المشاريع التي أنجزت في مصر خلال 40 عاما وهذا ما يجعله في صدارة أي استطلاع رأي في الشارع المصري أو صندوق انتخابي لشعور المواطن المصري بالتحسن الذي حدث للاقتصاد المصري خلال آخر 4 سنوات.وأشار النائب إلى أن تولي الرئيس السيسي حقبة جديدة هي مسئولية كبيرة يجب عليه أن لا يتراجع عنها وأن الشعب المصري في انتظار المزيد منه وفي انتظار استكمال ما تم بدؤه من مشروعات سوف تعود بالنفع على المواطن والمجتمع ككل.بدوره قال النائب علاء والي، عضو مجلس النواب، إن إعلان الرئيس السيسي ترشحه لفترة رئاسية ثانية يأتي استجابة لمطالب جموع الشعب المصري التي طالبته بالترشح من منطلق "الواجب الوطني" الذي يحتم عليه استكمال ما بدأه من إنجازات خلال فترة رئاسته الأولى.وأضاف والي في تصريحات خاصة، أن الرئيس نجح في تحقيق العديد من الإنجازات خلال ولايته الأولى التي قاربت على الانتهاء، ومن أبرزها تحرير البلاد من حكم الإخوان والقضاء على الإرهاب فضلا عن مشروعات التنمية بقناة السويس ومشروعات الطرق والكباري والعاصمة الإدارية الجديدة بجانب مشروع المليون ونصف المليون فدان وتكافل وكرامة وغيرها من المشروعات التي تم إنجازها خلال الفترة الرئاسية الأولى.وأكد النائب على وجود المزيد من المشروعات التي تحتاج إلى الاستكمال والمتابعة والعديد من المشروعات التي بحاجة إلى الإنشاء ما يتحتم على الرئيس الترشح لفترة رئاسية ثانية وهو ما فعله اليوم بعد طول انتظار.فيما طالب النائب محمد الكومي، جموع المصريين بتلبية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمشاركة في الانتخابات الرئيسية المقبلة وانتخاب الرئيس السيسي بعدما أعلن خوضه للانتخابات، مؤكدا أن الرئيس أتاح مبدأ التنافسية ولم يجعل كرسي الرئاسة حكرا له، كما لم يطالب المصريين باختياره لكنه حثهم على المشاركة واختيار الأصلح.وأضاف الكومي في تصريحات خاصة، أن الرئيس السيسي رجل المرحلة الحالية والأصلح لفترة الرئاسة القادمة، نظرا لما قدمه للمصريين وما يعتزم تقديمه.. فالرئيس قاد حركة التنمية والتطهير منذ اليوم الأول في فترة رئاسته لكن هذه الحركة تحتاج إلى المزيد من السنوات لتؤتي ثمارها لذلك ترشح الرئيس كان ضروريا لاستكمال المسيرة.وأكد النائب أن عزوف المصريين عن المشاركة يعني تفريطا في حقهم بتقرير مصير الدولة، كما يعني تفريطا في واجبهم الوطني تجاه بناء بلادهم واختيار رئيسهم المستقبلي.