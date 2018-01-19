أزمة بين وفد لبنانى وشرطة مطار القاهرة بسبب إجراءات الأمن

شهدت صالة السفر بمطار القاهرة اليوم الجمعة أزمة بين رجال الشرطة ووفد لبنانى قبل سفره إلى بيروت بسبب إجراءات التفتيش الأمنية والتى تشمل خلع الأحذية وطلبت الخارجية من الوفد اللبنانى الإلتزام بالتعليمات.



صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران رقم 711 والمتجهة إلى بيروت تقدم وفد لبنانى رسمى كان يشارك بمؤتمر الأزهر العالمى لنصرة القدس للسفر، حيث أثارتهم شدة الإجراءات الأمنية دون مراعاة لمستوى الوفد ورفضوا خلع الأحذية وقام المقدم " خالد الخراشى " رئيس نوبتجية الشرطة بالإتصال بمسئول وزارة الخارجية حيث أوصى الوفد اللبنانى بضرورة الإلتزام بالتعليمات الأمنية وخضع الوفد للتعليمات ولحق بالطائرة التى تأخر إقلاعها 30 دقيقة.