الأردن يرفض استقبال السفيرة الإسرائيلية

ذكرت وكالة "صفا" الفلسطينية، اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر أردنية مطلعة، أن إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في الأردن يجب أن يمر أولا بإجراءات قبول، وأكدت المصادر رفض الأردن عودة السفيرة الحالية عينات شالين إلى موقعها.



جاء ذلك ردا على إعلان الخارجية الإسرائيلية أنها ستعيد فتح السفارة بعدما تم التوصل إلى تفاهمات مع الحكومة الأردنية. وقدمت إسرائيل أمس الخميس، مذكرة رسمية للأردن، عبّرت فيها عن "أسفها وندمها" إزاء حادث السفارة الإسرائيلية بعمّان، ومقتل قاض أردني برصاص أحد الجنود الإسرائيليين.



وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تعهدت تل أبيب في المذكرة بتعويض ذوي الأردنيين الاثنين اللذين قتلا في حادث السفارة الإسرائيلية، كما تعهدت رسميا بتنفيذ ومتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بالحادث.