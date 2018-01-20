طلعت زكريا: لم أرفض اقتحام ابنتي عالم التمثيل

عبر الفنان طلعت زكريا،عن تأييده لاقتحام ابنته عالم التمثيل على الرغم من متاعب ومشقة هذه المهنة والضغوط التي يتعرض لها الفنان.



ونوه طلعت زكريا،لـ"صدى البلد"،بأن هناك مجموعة كبيرة من الفنانين يرفضون اقتحام أبنائهم عالم التمثيل،قائلا:"أحترم رأيهم لان كل شخص حر في رأيه وهذا لا يعني أن مهنة التمثيل سيئه بل يريد العمل في مهنة أقل في المتاعب".



وأضاف:"عندما طلبت مني ايمي أن تقتحم عالم الفن شجعتها بشكل كبير لأنني عاشق للفن منذ صغري وأعرف أن الشخص إذا كان موهوب لا يستطيع أن يتحمل العيشة بدون الوقوف أمام كاميرا".