هبة مجدى: "سرى للغاية" يتناول تاريخ مصر بين 25 يناير و30 يونيو

قالت الفنانة هبة مجدي إنها سوف تظهر في 5 مشاهد فقط في فيلم "سري للغاية"، حيث إن الفيلم يعتمد على ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف خلال أحداثه، معربة عن سعادتها بالانضمام إلى أسرة "سري للغاية".



وأكدت أن الوقوف أمام النجم أحمد السقا "حلم"، قائلة: "كنت أتمنى التعامل معه "مشيرة الى أنها أوشكت على الانتهاء من تصوير مشاهدها في فيلم "سري للغاية" أمام أحمد السقا.



ويشارك في بطولة "سري للغاية" أحمد السقا، ومحمد رمضان، وأحمد رزق، ونبيل الحلفاوى، وأشرف زكى، ومحمود حميدة، وروجينا، وهو من تأليف وحيد حامد، ويتضمن أحداثًا متشابكة ومتلاحقة إبان الثورة، حيث يؤرخ الفيلم لمرحلة مهمة في تاريخ مصر، بدأت بعد ثورة 25 يناير 2011، وتنتهى مع قيام ثورة 30 يونيو، ويركز بشكل أساسي على ما يتعرض له الوطن من هجمات إرهابية مثل واقعة اختطاف الجنود المصريين، وأحداث رفح وغيرها.