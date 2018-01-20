ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

هبة مجدى: "سرى للغاية" يتناول تاريخ مصر بين 25 يناير و30 يونيو

السبت 20/يناير/2018 - 12:01 م
صدى البلد
شيرى نبيل
قالت الفنانة هبة مجدي إنها سوف تظهر في 5 مشاهد فقط في فيلم "سري للغاية"، حيث إن الفيلم يعتمد على ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف خلال أحداثه، معربة عن سعادتها بالانضمام إلى أسرة "سري للغاية".

وأكدت أن الوقوف أمام النجم أحمد السقا "حلم"، قائلة: "كنت أتمنى التعامل معه "مشيرة الى أنها أوشكت على الانتهاء من تصوير مشاهدها في فيلم "سري للغاية" أمام أحمد السقا.

ويشارك في بطولة "سري للغاية" أحمد السقا، ومحمد رمضان، وأحمد رزق، ونبيل الحلفاوى، وأشرف زكى، ومحمود حميدة، وروجينا، وهو من تأليف وحيد حامد، ويتضمن أحداثًا متشابكة ومتلاحقة إبان الثورة، حيث يؤرخ الفيلم لمرحلة مهمة في تاريخ مصر، بدأت بعد ثورة 25 يناير 2011، وتنتهى مع قيام ثورة 30 يونيو، ويركز بشكل أساسي على ما يتعرض له الوطن من هجمات إرهابية مثل واقعة اختطاف الجنود المصريين، وأحداث رفح وغيرها.

ترشيحاتنا

«الوطنية للانتخابات» تفتح أبوابها لتلقي أوراق مرشحي الرئاسة

عقار مجهول يؤدى بحياة طالبة بالإعدادية فى الدقهلية

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

تعرف على حكم الأغاني في الإسلام

تعرفي على الأكل المفضل لكل شخص حسب برجه

مسجد بـ99 قبة مزينة بأسماء الله الحسنى.. جمال العمارة من القرن الماضي

خالد الغندور: مرتضى منصور سينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية.. فيديو

"عمرو موسى يغادر إلى الأردن لاستعراض آخر التطورات بالمنطقة

وسائل إعلام: بناء جسر على المانش بين بريطانيا وفرنسا يتكلف 120 مليار إسترليني

انفراد.. الزمالك يضم محمد عنتر مهاجم الأسيوطي مقابل 10 ملايين جنيه

المالية تطرح أذون خزانة بـ14 مليار جنيه .. غدا

طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال "بنس" نائب الرئيس الأمريكى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين مى عز الدين تثير الجدل.. صور

بعد شروع أهلها في قتله.. فتاة العياط: أمين الشرطة اغتصبني وقام بتصويري لتهديدي.. صور

يسرا في ضيافة المعهد الفرنسي بالمنيرة لحضور عرض فيلم "la mome".. صور

«حكاية وطن».. قصة شعب كافح مع رئيسه.. فتحقق الإنجاز.. السيسي يقدم كشف حسابه.. يعلن ترشحه لفترة ولاية ثانية.. ويؤكد: لولا الشعب ما تحققت الإنجازات.. وعلى كل مصري أن يفتخر

شاهد المؤتمر الصحفي للموسيقار العالمي جورج زامفير بالقاهرة .. صور

فيديو

تعرف على مراحل الانتخابات الرئاسية المصرية 2018.. فيديو
خالد الغندور يكشف موقفه من انتماء بعض اللاعبين لجماعة الإخوان.. فيديو
خالد الغندور: مرتضى منصور سينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية.. فيديو
في دقيقة .. تعرف على أبرز عناوين الصحف المصرية .. فيديو
أسعار العملات والذهب في تعاملات اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة الغرامات على إشغالات الطرق والأرصفة؟

هل تؤيد مقترح زيادة الغرامات على إشغالات الطرق والأرصفة؟