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ثقافة

الآثار: إقبال كثيف من المصريين والسائحين على منطقة الأهرامات

السبت 20/يناير/2018 - 11:56 ص
الأهرامات
الأهرامات
أ ش أ
أكد أشرف محيى، مدير عام منطقة آثار الهرم، أن المنطقة تشهد إقبالًا كثيفًا من المصريين والسائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، وذلك بالتزامن مع بدء إجازة نصف العام في المدارس والجامعات إلى جانب تحسن درجات الحرارة وسطوع الشمس الدافئة.

وأشار "محيي"، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إلى أن الزائرين توافدوا إلى المنطقة على مدى اليوم حتى الساعة الخامسة مساء وذلك عقب تغيير مواعيد الزيارة الرسمية لمنطقة الأهرامات والتي ساهمت في زيادة التدفق السياحي للمنطقة، موضحا أنهم قاموا بزيارة الأهرامات وأبو الهول ومتحف مركب خوفو، والمقابر المتاحة للزيارة بالجبانة الشرقية والغربية.

وأكد تواجد مجموعة عمل كبيرة من مفتشى آثار وأمن المنطقة بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار استعدادا لاستقبال الزائرين، وتقديم المساعدة والرد على استفساراتهم وتوضيح مسار الزيارة لهم خاصة مع زيادة الإقبال على المنطقة الأثرية خلال أيام عطلة منتصف العام.

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