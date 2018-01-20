الآثار: إقبال كثيف من المصريين والسائحين على منطقة الأهرامات

أكد أشرف محيى، مدير عام منطقة آثار الهرم، أن المنطقة تشهد إقبالًا كثيفًا من المصريين والسائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، وذلك بالتزامن مع بدء إجازة نصف العام في المدارس والجامعات إلى جانب تحسن درجات الحرارة وسطوع الشمس الدافئة.





وأشار "محيي"، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إلى أن الزائرين توافدوا إلى المنطقة على مدى اليوم حتى الساعة الخامسة مساء وذلك عقب تغيير مواعيد الزيارة الرسمية لمنطقة الأهرامات والتي ساهمت في زيادة التدفق السياحي للمنطقة، موضحا أنهم قاموا بزيارة الأهرامات وأبو الهول ومتحف مركب خوفو، والمقابر المتاحة للزيارة بالجبانة الشرقية والغربية.



