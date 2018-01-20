النائب عاطف عبد الجواد يطالب بحركة محافظين: «بلاش وساطة في الاختيار»

طالب المهندس عاطف عبد الجواد عضو مجلس النواب، بسرعة إجراء حركة محافظين على غرار التعديل الوزارى الأخير، قائلا: إن ما حدث بمحافظة المنوفية يؤكد لنا أننا نحتاج وبشدة حركة محافظين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من تدنى مستوى المحافظين الذين تم اختيارهم بدون أى معايير.





وناشد عبد الجواد، فى بيان صحفى له اليوم، كلا من رئيس الجمهورية، والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بسرعة إجراء حركة محافظين جديدة، متمنيا أن تشمل الحركه جميع المحافظات دون استثناء، على الا يتكون الاختيار مثل المرات السابقة، معلقا: ((الوسطاء يمتنعون فى التدخل بالاختيار هذه المرة».





وحذر عضو مجلس النواب، من اتباع الطريقة القديمة فى الاختيار ، قائلا لابد من اختيار شخصيات مناسبة خاصة لمحافظات الصعيد، وحتى لا يتم إكتشاف شهادات مزوره ورشاوى مرة أخرى ونتفرغ جميعا لخدمة شعبنا ونرضى ربنا وأهلنا الذين وثقوا بنا وإنتخبونا ونحسن شكلنا الذى أصبح لا يرضى عدو ولا حبيب، وأن يقوم كل منا بعمله دون تغول سلطة على الأخرى لترهيبها.



