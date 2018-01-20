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احذر من برج الدلو.. متقلب المزاج وعنيد

السبت 20/يناير/2018 - 11:55 ص
صدى البلد
هاجر هانئ
يبدأ اليوم، 20 يناير، برج الدلو ويستمر حتى يوم 18 فبراير، ويقول الفلكي الدكتور أحمد شاهين، عضو الاتحاد الأمريكي للفلكيين، إن برج الدلو من الأبراج الهوائية التى تقدم نفسها بطريقتين مختلفتين، فيمكن أن ترى شخصا خجولا وهادئا، ومن ناحية أخرى يمكن أن يكون الدلو عاصفا،فهو غريب الأطوار إلى حد ما،كما أن هنعض العيوب ت فى مواليد هذا البرج.

وأضاف شاهين لـ"صدى البلد"، أن مواليد برج الدلو يتصفون ببعض العيوب التى تزعج البعض منهم أبرزها:
- لا يحب أن يظهر مشاعره.
- مزاج الدلو متقلب يتغير بين لحظة وأخرى وهو ما يجعل حالة من التوتر فى علاقتهم مع المحيطين بهم.
- العناد، فهم يعتقدون أن أفكارهم هي الصحيحة دائمًا، ولا يوجد أفكار أفضل أو أشخاص أكثر فهمًا منهم.
- يميل أصحاب برج الدلو فى بعض الأوقات إلى الانعزال والوحدة.
- يكره مولد الدلو الأشخاص الذين يختلف معهم في وجهات النظر.

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