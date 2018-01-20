نائب تأمين صحي الغربية يناقش احتياجات مستشفى المجمع الطبى.. صور

ناقش الدكتور رائف يوسف، نائب مدير فرع التأمين الصحى بالغربية للشئون الفنية، سبل توفير احتياجات مستشفى المجمع الطبى بطنطا من أطباء وصيادلة وتمريض ومعدات وأجهزة طبية، وكذا الكبسولات التى تستخدم خلال جلسات الغسيل الكلوى بمستشفيى المجمع والمبرة نظرا لوجود نقص بها.



جاء ذلك خلال اجتماع نائب مدير فرع التأمين بالغربية اليوم، السبت، بإدارتى الشئون الطبية والتموين الطبى بحضور الدكتور محمد الحمراوى، مدير الشئون الطبية، والدكتورة عزة أمين، مدير إدارة التموين الطبى، والدكتور مصطفى حسان، مدير إدارة الخدمات الطبية والعيادات.



وتناول "يوسف" مناقشة آليات العمل داخل الشئون الطبية وتنسيق العمل بين الإدارة وإدارة العيادات بالفرع، وكذلك آليات توفير احتياجات قسم مكافحة العدوى بمستشفى المجمع الطبى ومراجعة الإحصائيات الخاصة بمراكز الأشعة والمعامل من خلال مسئولى مراكز خدمة العملاء بالفرع.



