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حوادث

النيابة في «أنصار بيت المقدس» تقدم ما يفيد بإعدام أحد المتهمين

السبت 20/يناير/2018 - 11:44 ص
صدى البلد
ريهام غلاب
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

قدم ممثل النيابة العامة إخطار يفيد وفاة المتهم حسام احمد رقم 191 بأمر الإحالة، وقدم أيضا ما يفيد إعدام المتهم أحمد عزمى رقم 171 بأمر الإحالة بعد صدور حكم نهائى ضده فى احدى القضايا.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

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