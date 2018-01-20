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استقرار أسعار العملات والذهب اليوم.. الدولار يسجل 17.75 جنيه للبيع.. واليورو بـ 21.72.. والدينار الكويتي بـ 59.08 جنيه.. والذهب عيار 21 بـ 655 جنيها للجرام

السبت 20/يناير/2018 - 12:01 م
صدى البلد
آية الجارحي
  • استقرار الدولار اليوم.. ويسجل 17.75 جنيه للبيع
  • اليورو بـ 21.59 جنيه للشراء و21.72 جنيه للبيع
  • الدينار الكويتي يسجل 58.70 جنيه للشراء و59.08 للبيع
  • استقرار الذهب وعيار 21 يسجل 655 جنيها

شهدت أسعار العملات والذهب استقرارًا خلال تعاملات اليوم، السبت، إذ سجل سعر صرف الدولار وفقًا لأسعار الصرف في البنك المركزي المصري، 17.6567 جنيه للشراء، و17.7567 جنيه للبيع.

وسجل أعلى سعر لشراء الدولار في بنك التعمير والإسكان 17.77 جنيه، وسجل أقل سعر للبيع في البنك التجاري الدولي نحو 17.74 جنيه.

ووفقا لآخر تحديث، سجل سعر الدولار في بنوك "كريدي أجريكول، والمصري لتنمية الصادرات، مصرف أبوظبي الإسلامي، والأهلي الكويتي" 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الصرف في بنك البركة وHSBC و 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في كل البنك الأهلي المصري وبنك مصر إيران للتنمية والمصرف المتحد، وبنك قناة السويس، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك الشركة العربية الدولية، والبنك الأهلى اليوناني بمصر، وبنك القاهرة، وبنك بلوم مصر، وبنك الإسكندرية نحو 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

أما في البنك الزراعي المصري، فسجل الدولار نحو 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

كما استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم، فسجّل اليورو 21.5994 جنيه للشراء، و21.7253 جنيه للبيع، وسجّل الجنيه الإسترلينى 24.4810 جنيه للشراء، 24.6267 جنيه للبيع، وسجّل الفرنك السويسرى 18.3828 جنيه للشراء و18.4946 جنيه للبيع.

وبلغ الين الياباني "100 ين" 15.8712 جنيه للشراء 16.9625 جنيه للبيع، فيما سجّل سعر صرف اليوان الصينى 2.7475 جنيه للشراء و2.7664 جنيه للبيع.

واستقرت أسعار صرف العملات العربية أمام الجنيه اليوم، ليسجل سعر صرف الريال السعودي 4.7079 جنيه للشراء و4.7349 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار الكويتي لـ58.7010 جنيه للشراء و59.0865 جنيه للبيع، أما الدرهم الإماراتي فوصل عند 4.8066 جنيه للشراء و4.8352 جنيه للبيع.

في سياق آخر، استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم ، فسجل سعر الذهب "بدون مصنعية" عيار 18 نحو 561 جنيها للجرام، وسجل عيار 21 سعر 655 جنيهًا للجرام.

وسجّل الذهب عيار 14 سعر 437 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سجّل 748 جنيها للجرام، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5240 جنيهًا.

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