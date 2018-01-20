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الزنط: جولة نائب رئيس أمريكا محاولة لامتصاص غضب العرب من قرار ترامب

السبت 20/يناير/2018 - 11:48 ص
مايك بنس نائب الرئيس
مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي
مــيـــس رضــــا
قال الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، إن زيارة مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى، للقاهرة تعد مهمة فى هذا التوقيت.

وأوضح "الزنط"، فى تصريحات خـاصة لـ"صدى البلد"، أن جولة "بنس" للشرق الأوسط محاولة لامتصاص غضب العرب بعد قرار الرئيس الأمريكى الأخير بشأن القدس، مشيرًا إلى أن الزيارة كانت تأجلت من قبل نتيجة توتر الأجواء عقب القرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل الشهر الماضي والذي تسبب فى موجه غضب كبيرة.

وأضاف مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، أن إدارة الأزمات بين الدول تحتاج للانفتاح ومعرفة كيف يفكر الطرف الآخر وليس بالانغلاق أو المقاطعة.

ويستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الذى يقوم بزيارة لمصر ومنطقة الشرق الأوسط خلال هذه الفترة.

ومن المنتظر أن يشهد اللقاء، بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين وجهود مكافحة الإرهاب، فضلًا عن التطرق لسبل دفع عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، خاصة بعد قرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل للقدس، وتأثير ذلك على المنطقة.

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الزنط: جولة نائب رئيس أمريكا محاولة لامتصاص غضب العرب من قرار ترامب

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