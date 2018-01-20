"حملة من أجل مصر": السيسي رئيس مصر القادم.. والاستقواء بالإخوان خيانة

قال المهندس عماد سعد حمودة عضو مجلس النواب، ومسئول حملة من أجل مصر بمحافظة الفيوم، إن إعلان السيسي ترشحه رسميا لفترة رئاسية ثانية، هو إعلان تحدى وتحمل للمسئولية الثقيلة، التى تحملها بعد 30 يونيو.



وأضاف مسئول حملة كلنا معاك من أجل مصر، من حق أى مواطن أن يرشح نفسه فهو حق دستورى للجميع، لكن السؤال من انت لكى ترشح نفسك لرئاسة بلد بحجم مصر.



واستنكر عماد حمودة، إعلان شخصيات ترشحها معتمدة على اشخاص محسوبة ومدعومة من جماعة الإخوان الإرهابية.



وأكد حمودة في تصريحات صحفية، اكثر ما يحزنني هو الاستقواء بجماعة كانت ولا زالت تسعى لاسقاط مصر، مشيرا الى أن الشعب المصري قادر على التفرقة بين الرث والثمين، وسوف يختار من يستطيع الخروج بهذه البلد الى بر الامان.



وتابع حمودة، السيسي كان من السهل عليه ادعاء البطولة، وارتداء ثوب الزعامة الزائف لكى يظل فى منصبه، لكنه اتخذ قرار الإصلاحات الاقتصادية من اجل مستقبل افضل لمصر، مشيرا الى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى تجاهلته كل الأنظمة خوفا من عضب الشارع، حتى تم إغراق الأجيال القادمة بالديون، وهذا ما لم يرض به الرئيس السيسي.

