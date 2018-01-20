الحزب الدستورى الحر: الواقع لا يعكس حجم ما أولاه الرئيس للشباب

قال محمد تيسير، أمين شباب الجمهورية بالحزب الدستورى الاجتماعى الحر إن ما قام به الرئيس السيسي من اهتمام بقطاع الشباب، وإعطائه تعليمات واضحة بتذليل الصعوبات وتمهيد التربة بما يؤدي لتفعيل دورهم.



وأشار "تيسير" خلال كلمته بمؤتمر "الشباب يتحدث" والذى ينظمه التحالف المصرى، إلى أن الواقع لا يعكس حجم ما أولاه الرئيس للشباب، مضيفا ان مشروعات إنقاذ الشباب الاقتصادية فى واد والشباب فى واد آخر، وليس أدل على ذلك من الدور الذي يؤديه الصندوق الاجتماعى الذى يضع عشرات العراقيل فى وجه كل من تسول له نفسه الاقتراب منه وعدم قدرته على دعم الشباب بالأفكار والإدارة الفاعلة.



وتابع: وفر السيسي أيضا مشروعات الاسكان الاقتصادى، والتى كان يعانى الشباب من عدم توفر المسكن إلا بأموال طائلة تعوق تحقيق حلمه، إلا أن مشروعات الإسكان توفرت له بمقابل مادى بسيط، فضلا عن مشروعات الأراضي الجديدة والمساحات المعروضة منها وتكاليف البناء عليها وأسعار المواد الخام.



وأضاف: يحتاج الشباب من أجهزة الدولة النظر إليهم بعين العطف والاهتمام، مثلما يفعل الرئيس السيسي، مطالبا بتسهيل إجراءات الاقتراض من الصندوق الاجتماعي، والتفكير جديا فى إعفاء الشباب من المسكن وطرح أراضى بأسعار مناسبة وعلى مدى فترات طويلة الأمد.

