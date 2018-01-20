ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

الحزب الدستورى الحر: الواقع لا يعكس حجم ما أولاه الرئيس للشباب

السبت 20/يناير/2018 - 11:48 ص
صدى البلد
قال محمد تيسير، أمين شباب الجمهورية بالحزب الدستورى الاجتماعى الحر إن ما قام به الرئيس السيسي من اهتمام بقطاع الشباب، وإعطائه تعليمات واضحة بتذليل الصعوبات وتمهيد التربة بما يؤدي لتفعيل دورهم.

وأشار "تيسير" خلال كلمته بمؤتمر "الشباب يتحدث" والذى ينظمه التحالف المصرى، إلى أن الواقع لا يعكس حجم ما أولاه الرئيس للشباب، مضيفا ان مشروعات إنقاذ الشباب الاقتصادية فى واد والشباب فى واد آخر، وليس أدل على ذلك من الدور الذي يؤديه الصندوق الاجتماعى الذى يضع عشرات العراقيل فى وجه كل من تسول له نفسه الاقتراب منه وعدم قدرته على دعم الشباب بالأفكار والإدارة الفاعلة.

وتابع: وفر السيسي أيضا مشروعات الاسكان الاقتصادى، والتى كان يعانى الشباب من عدم توفر المسكن إلا بأموال طائلة تعوق تحقيق حلمه، إلا أن مشروعات الإسكان توفرت له بمقابل مادى بسيط، فضلا عن مشروعات الأراضي الجديدة والمساحات المعروضة منها وتكاليف البناء عليها وأسعار المواد الخام.

وأضاف: يحتاج الشباب من أجهزة الدولة النظر إليهم بعين العطف والاهتمام، مثلما يفعل الرئيس السيسي، مطالبا بتسهيل إجراءات الاقتراض من الصندوق الاجتماعي، والتفكير جديا فى إعفاء الشباب من المسكن وطرح أراضى بأسعار مناسبة وعلى مدى فترات طويلة الأمد.

ترشيحاتنا

المالية تطرح أذون خزانة بـ14 مليار جنيه .. غدا

«مليون عامل ملهومش لازمة».. «التدريب والتسريح» أبرز أسلحة البرلمان للقضاء على الأزمة.. ونائب يطالب بإعادة توزيع الموظفين داخل أجهزة الدولة

«أفريكا نيوز»: مصر تقدر حسن نية إثيوبيا ولكن بشرط

المتحدث العسكري: مقتل تكفيري بوسط سيناء وتدمير 5 أوكار للإرهابيين ..صور

شاهد.. قطار يدمر مدينة كاملة في كندا

«الوطنية للانتخابات» تفتح أبوابها لمرشحى الرئاسة.. بعد دقائق

«الأعلى للجامعات»: بدء الفصل الدراسي الثاني 3 فبراير

احتراق «بطرس الكبير» أكبر طرادة صاروخية في روسيا

المحامون يلجأون للمحاكم اعتراضا على قرارات «الوطنية للانتخابات».. مجلس الدولة يستقبل 12 دعوى اعتراضا على مدة جمع التوكيلات.. والأمور المستعجلة تحدد جلسة الاثنين للفصل فيها

"عمرو موسى يغادر إلى الأردن لاستعراض آخر التطورات بالمنطقة

كنزة مرسلي نجمة "ستار أكاديمي" في ضيافة "صدى البلد".. اليوم

طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال "بنس" نائب الرئيس الأمريكى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين مى عز الدين تثير الجدل.. صور

بعد شروع أهلها في قتله.. فتاة العياط: أمين الشرطة اغتصبني وقام بتصويري لتهديدي.. صور

يسرا في ضيافة المعهد الفرنسي بالمنيرة لحضور عرض فيلم "la mome".. صور

«حكاية وطن».. قصة شعب كافح مع رئيسه.. فتحقق الإنجاز.. السيسي يقدم كشف حسابه.. يعلن ترشحه لفترة ولاية ثانية.. ويؤكد: لولا الشعب ما تحققت الإنجازات.. وعلى كل مصري أن يفتخر

شاهد المؤتمر الصحفي للموسيقار العالمي جورج زامفير بالقاهرة .. صور

فيديو

تعرف على مراحل الانتخابات الرئاسية المصرية 2018.. فيديو
خالد الغندور يكشف موقفه من انتماء بعض اللاعبين لجماعة الإخوان.. فيديو
خالد الغندور: مرتضى منصور سينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية.. فيديو
في دقيقة .. تعرف على أبرز عناوين الصحف المصرية .. فيديو
أسعار العملات والذهب في تعاملات اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة الغرامات على إشغالات الطرق والأرصفة؟

هل تؤيد مقترح زيادة الغرامات على إشغالات الطرق والأرصفة؟