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حوادث

شهود الإثبات بـ"أنصار بيت المقدس": رأينا ملثمين يطلقون النار على كمين شرطة

السبت 20/يناير/2018 - 11:57 ص
صدى البلد
ريهام غلاب
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

قال شاهد الإثبات الرائد صلاح محمد، بعد حلف اليمين، إنه كان يعمل رئيس مباحث مركز أبو صوير، وأنه تلقى إخطارا بواقعة قتل مالك سيارة بدائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية، وأن مالك السيارة يعمل طبيبا وتوفى بعد محاولة الاستيلاء على سيارته.

وأضاف شاهد الإثبات فتحى عبد الرازق، أنه رأى واقعة ضرب نار على الكمين، وأن مطلقى النار على الكمين كانوا يستقلون دراجتين ناريتين، وكل دراجة عليها مسلحين، وأنه نتج عن إطلاق النار وفاة أفراد الكمين الثلاثة، من بينهم 2 أمناء شرطة، بعد إصابتهم بطلقات متفرقة بالجسم.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

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