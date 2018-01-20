ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

المالية تطرح أذون خزانة بـ14 مليار جنيه .. غدا

السبت 20/يناير/2018 - 11:44 ص
البنك المركزى المصرى،
البنك المركزى المصرى،
محمد يحيي
يطرح البنك المركزى المصرى، غدًا الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ14 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 6.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 7.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الأجنبية.

ترشيحاتنا

فساتين مى عز الدين تثير الجدل.. صور

المحامون يلجأون للمحاكم اعتراضا على قرارات «الوطنية للانتخابات».. مجلس الدولة يستقبل 12 دعوى اعتراضا على مدة جمع التوكيلات.. والأمور المستعجلة تحدد جلسة الاثنين للفصل فيها

حركة المطار.. طوارئ لاستقبال نائب ترامب.. وفد وزراء أثيوبيا وعمرو موسى ونبيلة مكرم يغادرون القاهرة.. وتأخر إقلاع 13 طائرة لأسباب مختلفة

تعرفي على الأكل المفضل لكل شخص حسب برجه

الرئيس السيسي يلتقي مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي.. اليوم

تعرف على أبرز الأخبار المحلية بالمحافظات.. فيديو

النقض تؤيد الإعدام لـ 3 متهمين والمؤبد لـ 4 آخرين بقتل اللواء نبيل فراج

تعرف على حكم الأغاني في الإسلام

أسعار العملات والذهب في تعاملات اليوم.. فيديو

انفراد.. الزمالك يضم محمد عنتر مهاجم الأسيوطي مقابل 10 ملايين جنيه

كبار ريال مدريد يضغطون على بيريز لضم نيمار

محمد وهدان يوجه رسالة لكل من ارتكب معاصي كثيرة وأراد التوبة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين مى عز الدين تثير الجدل.. صور

بعد شروع أهلها في قتله.. فتاة العياط: أمين الشرطة اغتصبني وقام بتصويري لتهديدي.. صور

يسرا في ضيافة المعهد الفرنسي بالمنيرة لحضور عرض فيلم "la mome".. صور

«حكاية وطن».. قصة شعب كافح مع رئيسه.. فتحقق الإنجاز.. السيسي يقدم كشف حسابه.. يعلن ترشحه لفترة ولاية ثانية.. ويؤكد: لولا الشعب ما تحققت الإنجازات.. وعلى كل مصري أن يفتخر

شاهد المؤتمر الصحفي للموسيقار العالمي جورج زامفير بالقاهرة .. صور

فيديو

تعرف على مراحل الانتخابات الرئاسية المصرية 2018.. فيديو
خالد الغندور يكشف موقفه من انتماء بعض اللاعبين لجماعة الإخوان.. فيديو
خالد الغندور: مرتضى منصور سينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية.. فيديو
في دقيقة .. تعرف على أبرز عناوين الصحف المصرية .. فيديو
أسعار العملات والذهب في تعاملات اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة الغرامات على إشغالات الطرق والأرصفة؟

هل تؤيد مقترح زيادة الغرامات على إشغالات الطرق والأرصفة؟