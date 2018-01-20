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أخبار البلد

محلل سياسي: توقيت زيارة "بنس" للمنطقة "غير مناسب"

السبت 20/يناير/2018 - 11:52 ص
مايك بنس نائب الرئيس
مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي
مــيـــس رضــــا
استنكر الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية، توقيت زيارة مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى للشرق الأوسط، لافتًا إلى أن التوقيت غير مناسب بالمرة بعد قرار ترامب بتهويد القدس.

وأوضح "عودة"، فى تصريحات خـاصة لـ"صدى البلد"، أن المحطة الأولى لنائب الرئيس الأمريكى وهى القاهرة سيركز فيها على مناقشة ملف المعونات العسكرية وتحقيق الاستقرار المستدام، والتأكيد على أن مصر ستظل شريكا مهما للولايات المتحدة الأمريكية.

ويستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الذى يقوم بزيارة لمصر ومنطقة الشرق الأوسط خلال هذه الفترة.

ومن المنتظر أن يشهد اللقاء، بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين وجهود مكافحة الإرهاب، فضلًا عن التطرق لسبل دفع عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، خاصة بعد قرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل للقدس، وتأثير ذلك على المنطقة.

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