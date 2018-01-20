حالة الطقس .. معتدل صباحا شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم، السبت، معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا على جميع أنحاء البلاد.



وأضاف عبد العال، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر على شمال البلاد وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية.



ونوه بأن حالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من 2 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.