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حوادث

17 مارس .. الحكم فى طعن لجنة الأحزاب على تأسيس حزب الصف المصرى

السبت 20/يناير/2018 - 11:53 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
محمد على
قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقام من لجنة الأحزاب السياسية، والذى يطالب بتأييد قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس حزب الصف المصرى، للحكم بجلسة 17 مارس المقبل.

وذكر الطعن أن اللجنة قررت فى جلسة 30 يوليو الماضى عدم قبول الإخطار المقدم من محمد عبد العاطى بصفته وكيلا عن الوكلاء المؤسسين لحزب الصف المصرى تحت التأسيس، وعرض الاعتراض على الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا عملا بنص المادة الثامنة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.

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