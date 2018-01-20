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حوادث

تأجيل الطعن على تأسيس حزب الشباب المصرى

السبت 20/يناير/2018 - 11:50 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
محمد على
قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد ابو العزم رئيس مجلس الدولة تأجيل الطعن المقام من لجنة الأحزاب السياسية، والمطالب بتأييد قرار اللجنة، بالاعتراض على تأسيس حزب "الشباب المصرى" لـ 17 مارس المقبل.

قال الطعن الذي حمل رقم 13843 لسنة 59 قضائية عليا، إن اللجنة قررت عدم قبول الإخطار المقدم الحزب، وتم عرض الاعتراض على الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، عملا بنص المادة الثامنة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.

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