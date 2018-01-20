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أخبار العالم

البابا فرنسيس يدين الفساد ويصفه بالفيروس الاجتماعي

السبت 20/يناير/2018 - 11:57 ص
فرنسيس
فرنسيس
أ ش أ
وصف البابا فرنسيس، الفساد بالفيروس الاجتماعي موجها اليه أشد الإدانات .

وقال البابا فرنسيس - في خطابه خارج القصر الرئاسي ببيرو بالعاصمة البيروفيه في ليما حسبما ذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية اليوم /السبت/ -إن"كل ما يتم بذله لمكافحة هذا الوباء الاجتماعي يستحق أقصى اهتمامنا ومساعدتنا...هذه معركة يجب أن نشترك فيها جميعا".

وأضاف "أشجع وأحث كل من يشغلون مناصب في أي مجال من المجالات على الإصرار على هذا الطريق من أجل جلب الأمن إلى شعبكم وأرضكم، الشعور الذي يتولد من أن بيرو مكان أمل وفرصة للجميع وليس لعدد محدود فحسب".

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه دول عدة في أمريكا اللاتينية بدءا من البرازيل وحتى الأرجنتين والمكسيك فضائح فساد تقدر بمليارات الدولارات طالت شخصيات سياسية بارزة ومديرين تنفيذيين الكثير منهم على صلة بشركة الإنشاءات البرازيلية "أودبريشت".

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