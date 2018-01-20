ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

أمريكا تنفي دعمها للحملات الإعلامية المضادة لباكستان

السبت 20/يناير/2018 - 12:02 م
صدى البلد
أ ش أ
قال السفير الباكستاني لدى الولايات المتحدة عزيز أحمد شوردي، إن واشنطن أكدت عدم دعمها لأي جماعة تهدد سلامة الأراضي الباكستانية، وذلك بعد ظهور حملة إعلامية مؤخرا تستهدف إسلام آباد.

وأضاف شوردي، حسبما ذكرت صحيفة "دون" الباكستانية، اليوم السبت، أنه تناول هذه المسألة مع وزارة الخارجية الأمريكية، والتي أكدت بدورها مواصلة دعم سيادة باكستان ووحدة أراضيها بنفس القوة التي تدعمها بها دائما، وهو ما أكدته مساعدة وزير الخارجية الأمريكي أليس ويلز لبعض المسئولين الباكستانيين بقولها أن الولايات المتحدة تعتبر عدو باكستان بمثابة عدو لها.

وتابع شوردي، أن بعض "الملصقات واللوحات الإعلانية السلبية" التي ظهرت في نيويورك تمت إزالتها عندما احتجت باكستان، إذ ردت بقوة على الحملة وأثارتها مع وزارة الخارجية الأمريكية ووكالات حكومية أمريكية أخرى، والتي أكدت بدورها أن الجماعات التي تقف وراء تلك الحملات لم تحصل على أي دعم من أي وكالة أمريكية، ولكنهم يستخدمون المساحة التي توفرها قوانين حرية التعبير الأمريكية لنشر وجهات نظرهم.

وأشار السفير الباكستاني إلى أن الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الحملات ليس لديهم أي دعم أو صوت سواء في باكستان أو خارجها لكن هناك أيادي غير معروفة وراءها ولها أجندة خاصة بها.

ترشيحاتنا

«الوطنية للانتخابات» تفتح أبوابها لمرشحى الرئاسة.. بعد دقائق

«الأعلى للجامعات»: بدء الفصل الدراسي الثاني 3 فبراير

فساتين مى عز الدين تثير الجدل.. صور

الزنط: جولة نائب رئيس أمريكا محاولة لامتصاص غضب العرب من قرار ترامب

علاج سحري للشفاء من التهاب الشعب الهوائية

«الوطنية للانتخابات» تفتح أبوابها لتلقي أوراق مرشحي الرئاسة

«أفريكا نيوز»: مصر تقدر حسن نية إثيوبيا ولكن بشرط

بدء إغلاق الحكومة في أمريكا والبيت الأبيض يهاجم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ

المالية تطرح أذون خزانة بـ14 مليار جنيه .. غدا

ادفع مليونًا في ليلة واحدة ثمنٍ لجناح فندقي بفرنسا

أسعار العملات والذهب في تعاملات اليوم.. فيديو

تعرفي على الأكل المفضل لكل شخص حسب برجه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين مى عز الدين تثير الجدل.. صور

بعد شروع أهلها في قتله.. فتاة العياط: أمين الشرطة اغتصبني وقام بتصويري لتهديدي.. صور

يسرا في ضيافة المعهد الفرنسي بالمنيرة لحضور عرض فيلم "la mome".. صور

«حكاية وطن».. قصة شعب كافح مع رئيسه.. فتحقق الإنجاز.. السيسي يقدم كشف حسابه.. يعلن ترشحه لفترة ولاية ثانية.. ويؤكد: لولا الشعب ما تحققت الإنجازات.. وعلى كل مصري أن يفتخر

شاهد المؤتمر الصحفي للموسيقار العالمي جورج زامفير بالقاهرة .. صور

فيديو

تعرف على مراحل الانتخابات الرئاسية المصرية 2018.. فيديو
خالد الغندور يكشف موقفه من انتماء بعض اللاعبين لجماعة الإخوان.. فيديو
خالد الغندور: مرتضى منصور سينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية.. فيديو
في دقيقة .. تعرف على أبرز عناوين الصحف المصرية .. فيديو
أسعار العملات والذهب في تعاملات اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة الغرامات على إشغالات الطرق والأرصفة؟

هل تؤيد مقترح زيادة الغرامات على إشغالات الطرق والأرصفة؟