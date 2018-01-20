أمريكا تنفي دعمها للحملات الإعلامية المضادة لباكستان

قال السفير الباكستاني لدى الولايات المتحدة عزيز أحمد شوردي، إن واشنطن أكدت عدم دعمها لأي جماعة تهدد سلامة الأراضي الباكستانية، وذلك بعد ظهور حملة إعلامية مؤخرا تستهدف إسلام آباد.



وأضاف شوردي، حسبما ذكرت صحيفة "دون" الباكستانية، اليوم السبت، أنه تناول هذه المسألة مع وزارة الخارجية الأمريكية، والتي أكدت بدورها مواصلة دعم سيادة باكستان ووحدة أراضيها بنفس القوة التي تدعمها بها دائما، وهو ما أكدته مساعدة وزير الخارجية الأمريكي أليس ويلز لبعض المسئولين الباكستانيين بقولها أن الولايات المتحدة تعتبر عدو باكستان بمثابة عدو لها.



وتابع شوردي، أن بعض "الملصقات واللوحات الإعلانية السلبية" التي ظهرت في نيويورك تمت إزالتها عندما احتجت باكستان، إذ ردت بقوة على الحملة وأثارتها مع وزارة الخارجية الأمريكية ووكالات حكومية أمريكية أخرى، والتي أكدت بدورها أن الجماعات التي تقف وراء تلك الحملات لم تحصل على أي دعم من أي وكالة أمريكية، ولكنهم يستخدمون المساحة التي توفرها قوانين حرية التعبير الأمريكية لنشر وجهات نظرهم.



وأشار السفير الباكستاني إلى أن الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الحملات ليس لديهم أي دعم أو صوت سواء في باكستان أو خارجها لكن هناك أيادي غير معروفة وراءها ولها أجندة خاصة بها.