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أخبار العالم

البشير يلقي كلمة أمام حزبه وممنوع دخول الصحافة أو الهواتف المحمولة

السبت 20/يناير/2018 - 11:57 ص
صدى البلد
عرفة البنداري
ذكرت صحيفة "سودان تربيون" أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير، اعتذر عن عدم إلقاء كلمة خلال افتتاح أعمال مجلس الشورى القومي لحزبه، مساء أمس، الجمعة، على أن يلقيها في الجلسة الختامية صباح اليوم، السبت وسط سياج محكم من السرية.

وقال رئيس مجلس الشورى، كبشور كوكو، خلال مخاطبته مجلس الشورى، إن الجلسة الختامية يوم السبت ستكون مغلقة بعيدا عن الصحافة، وشدد أن هواتف أعضاء المجلس سيتم جمعها عند دخولهم القاعة.

ويتكون المجلس من 400 عضو منهم 100 يمثلون قطاعات الحزب المركزية من بينهم 5% صعدوا بالاستكمال، و300 عضو يمثلون الولايات.

وأَضاف كوكو أن "انعقاد شورى المؤتمر الوطني يأتي في ظل ظروف استثنائية، نظرًا للتحديات الخارجية والصعوبات الداخلية التي أفضت إلى التظاهر والتعبير السلمي، وهو مسموح به طالما نأى عن التخريب".

ومن المقرر أن تناقش الجلسات عدة تقارير بينها ورقة اقتصادية تتناول الوضع الاقتصادي الراهن والتدابير المقترحة لتسهيل معاش المواطن إلى جانب أداء الجهازين التنفيذي والتشريعي والتحديات الأمنية والسياسية الراهنة.

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