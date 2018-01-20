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اقتصاد

سعر الأسماك في سوق العبور اليوم

السبت 20/يناير/2018 - 11:53 ص
صدى البلد
آية الجارحي
ينشر موقع "صدى البلد"،أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم،السبت،حيث تراوح سعر كيلو البلطي بين 24 و29 جنيهًا للكيلو، وسجل فيليه البلطي نحو 70 جنيهًا، وقشر بياض 36 جنيهًا للكيلو، والبياض الأملس36 جنيهًا.

وسجل سعر قراميط – شيلان 18 جنيهًا، وتراوح السمك الثعابين بين 120 و125 جنيهًا للكيلو، والمكرونة الخليجي 51 جنيهًا، والمكرونة السويسي 70 جنيهًا، والمكرونة المجمدة 27 جنيهًا للكيلو، وسمك موسى 36 جنيهًا للكيلو، والكابوريا 100 جنيه، والمرجان 50 جنيهًا، والبربون 60 جنيهًا، وتراوح سعر الجمبري بين 350 إلى 400 جنيها للجامبو، ومن 250 إلى 300 جنيه للعادي.

وتراوح سعر السمك البوري بين 42و48 جنيهًا للكيلو، والوقار تراوح بين 40 و70 جنيهًا.

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