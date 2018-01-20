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أخبار العالم

الصين تتهم سفينة حربية أمريكية بانتهاك سيادتها

السبت 20/يناير/2018 - 11:59 ص
صدى البلد
رويترز
اتهمت وزارة الخارجية الصينية سفينة حربية أمريكية بدخول مياهها الإقليمية دون تصريح، وقالت إنها ستتخذ "الإجراءات اللازمة" لضمان حماية سيادتها.

وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، إنه في مساء 17 يناير اقتربت المدمرة الأمريكية هوبر، وأصبحت على بعد 12 ميلا بحريا من جزيرة هوانغيان في بحر الصين الجنوبي.

وتعرف جزيرة هوانغيان أيضا باسم سكاربورو، وتقع في بحر الصين الجنوبي وتتنازع الفلبين والصين على ملكيتها.

ونٌقل عن لو كانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوله، إن البحرية أمرت السفينة بالتراجع بعد تحديد هويتها.

وأضاف أن السفينة انتهكت سيادة الصين ومصالحها الأمنية، وهددت سلامة السفن والأفراد في المكان.

وكانت الولايات المتحدة قد انتقدت الصين لبنائها جزرا ومنشآت عسكرية في المنطقة قائلة: إنها يمكن أن تستخدم في تقييد حرية حركة الملاحة.

وأجرت سفن أمريكية سلسلة دوريات بالمنطقة للتأكيد على "حرية الملاحة".

وقال لو إن الصين "تعارض تماما" استخدام حرية الملاحة كمبرر للإضرار بسيادتها كما تحث الولايات المتحدة على "إصلاح أخطائها".

وفي بيان منفصل قالت وزارة الدفاع الصينية اليوم السبت إن إرسال الولايات المتحدة المتكرر لسفن حربية للمنطقة "يقوض السلام والاستقرار الإقليميين" ويضر بالعلاقات الثنائية.

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