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تعرف على مراحل الانتخابات الرئاسية المصرية 2018.. فيديو

السبت 20/يناير/2018 - 11:59 ص
صدى البلد
ندي هشام
قدمت فضائية "أون لايف" اليوم، السبت، عرضا معلوماتيا حول تفاصيل مراحل الانتخابات الرئاسية المصرية 2018.

وأوضح العرض المعلوماتي أن مراحل الانتخابات الرئاسية ستكون كالتالي:
18 يناير: دعوة الناخبين
20 يناير: إلى 29 يناير تلقي طلبات الترشح
30 يناير: إعلان القائمة المبدئية للمرشحين
1و2 فبراير: تلقي اعتراضات المرشحين
1 فبراير: فحص طلبات الترشح والنظر فى التظلمات
4-6 فبراير: إخطار المرشح المستبعد بقرار الإستعباد وأسبابه
7-8 فبراير: تلقي تظلمات المرشحين وفحصها
9 فبراير: البت فى التظلمات والنظر بها
10 – 11 فبراير: تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا
12- 21 فبراير: الفصل فى الطعون
22 فبراير: آخر موعد لسحب طلبات الترشح
24 فبراير: اختيار المرشحين للرموز وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح
24 فبراير -23 مارس: بدء الحملة الإنتخابية
14-15 مارس: فترة الصمت الإنتخابي الأولي فى الخارج
16-17 مارس: بدء الإنتخابات فى الخارج
24 و-25 مارس: الصمت الدعائي فى الداخل
26-27-28 مارس: إجراء الإنتخابات فى الداخل
29 مارس: الانتهاء من عملية الفرز

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