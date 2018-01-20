تعرف على مراحل الانتخابات الرئاسية المصرية 2018.. فيديو

قدمت فضائية "أون لايف" اليوم، السبت، عرضا معلوماتيا حول تفاصيل مراحل الانتخابات الرئاسية المصرية 2018.



وأوضح العرض المعلوماتي أن مراحل الانتخابات الرئاسية ستكون كالتالي:

18 يناير: دعوة الناخبين

20 يناير: إلى 29 يناير تلقي طلبات الترشح

30 يناير: إعلان القائمة المبدئية للمرشحين

1و2 فبراير: تلقي اعتراضات المرشحين

1 فبراير: فحص طلبات الترشح والنظر فى التظلمات

4-6 فبراير: إخطار المرشح المستبعد بقرار الإستعباد وأسبابه

7-8 فبراير: تلقي تظلمات المرشحين وفحصها

9 فبراير: البت فى التظلمات والنظر بها

10 – 11 فبراير: تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا

12- 21 فبراير: الفصل فى الطعون

22 فبراير: آخر موعد لسحب طلبات الترشح

24 فبراير: اختيار المرشحين للرموز وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح

24 فبراير -23 مارس: بدء الحملة الإنتخابية

14-15 مارس: فترة الصمت الإنتخابي الأولي فى الخارج

16-17 مارس: بدء الإنتخابات فى الخارج

24 و-25 مارس: الصمت الدعائي فى الداخل

26-27-28 مارس: إجراء الإنتخابات فى الداخل

29 مارس: الانتهاء من عملية الفرز