القوات العراقية تعتقل 9 أشخاص بمدينة الرمادي

أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، اليوم / السبت / بأن قوة أمنية اعتقلت تسعة من المشتبه بهم بعملية دهم وتفتيش شمال مدينة الرمادي.



وقال المصدر - في تصريح لقناة ( السومرية نيوز ) - " إن قوة من الفرقة الـ10 بالجيش تمكنت، اليوم، من اعتقال تسعة من المشتبه بهم في منطقة البو ذياب شمال مدينة الرمادي" ، مضيفا أن القوات تواصل تطويق المنطقة وعمليات التفتيش مازالت جارية .



وكانت القوات العراقية بدأت - أمس - عملية عسكرية واسعة لتفتيش منطقة البوذياب بالرمادي .. على خلفية مهاجمة مسلحين مجهولين لمنزل ضابط شرطة وقتل 3 أفراد من عائلته وإصابة أربعة آخرين بجروح .