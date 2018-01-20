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أخبار العالم

القوات العراقية تعتقل 9 أشخاص بمدينة الرمادي

السبت 20/يناير/2018 - 11:57 ص
العراقية
العراقية
أ ش أ
أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، اليوم / السبت / بأن قوة أمنية اعتقلت تسعة من المشتبه بهم بعملية دهم وتفتيش شمال مدينة الرمادي.

وقال المصدر - في تصريح لقناة ( السومرية نيوز ) - " إن قوة من الفرقة الـ10 بالجيش تمكنت، اليوم، من اعتقال تسعة من المشتبه بهم في منطقة البو ذياب شمال مدينة الرمادي" ، مضيفا أن القوات تواصل تطويق المنطقة وعمليات التفتيش مازالت جارية .

وكانت القوات العراقية بدأت - أمس - عملية عسكرية واسعة لتفتيش منطقة البوذياب بالرمادي .. على خلفية مهاجمة مسلحين مجهولين لمنزل ضابط شرطة وقتل 3 أفراد من عائلته وإصابة أربعة آخرين بجروح .

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